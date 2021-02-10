Realme GT 2 Pro будет первым с таким ультраширокоугольным объективом

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Угол обзора составит рекордные 150 градусов

20 декабря Realme проведет свое мероприятие, посвященное анонсу устройства серии realme GT. С большой вероятностью компания представит Realme GT 2 Pro, который станет по-настоящему флагманским устройством компании с обязательным для такого смартфона атрибутом — мощной аппаратной платформой. Но не только этим будет интересен аппарат.

В преддверии релиза компания подогревает интерес к Realme GT 2 Pro и сегодня на своей странице в Weibo опубликовала промо-плакат, сообщающий о еще одной фишке смартфона. Он первым в отрасли получит сверхширокоугольный датчик с углом обзора 150 градусов и это рекордный в индустрии показатель. Предложив такой ультраширик компания пытается компенсировать тот факт, что по информации инсайдеров основная камера не получит телеобъектив.

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Среди прочего производитель также сообщил, что тыльная крышка Realme GT 2 Pro будет изготовлена из экологически чистых материалов. Скорее всего, речь идет о применение переработанных материалов. Известно, что Realme GT 2 Pro будет оснащен 6,51-дюймовым Super AMOLED-дисплеем разрешением FullHD+ и повышенной частотой обновления, аккумулятором емкостью 5000 мАч с ультрабыстрой зарядкой, платформой Snapdragon 8 Gen 1, фирменной оболочкой Realme UI 3.0 на базе Android 12 и экранным сканером отпечатков пальцев.

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Источник: mydrivers