Realme обошла Samsung и лишь немного уступила Xiaomi

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Успех настиг в октябре и на рынке Индии

Второй осенний месяц стал знаковым для Realme, особенно на рынке Индии, где компания смогла обойти Samsung. По данным аналитиков Counterpoint Research, Realme стала вторым по величине брендом на индийском рынке и контролировала 18% доли рынка. Интересно, что она всего ничего уступила Xiaomi, на устройства которой пришлось 20% доли рынка Индии и она лидирует в этой стране.

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Особенно хорошо продавались смартфоны компании через площадки электронной коммерции, и наибольшим спросом пользовались модели с поддержкой сетей пятого поколения. Realme 8s был признан самым популярным 5G-смартфоном в ценовом сегменте до $264. По итогам октября Samsung стала третьей с долей 16%, а на четвертом месте оказалась Vivo — 13%.

Глава подразделения Realme в Индии заявил, что столь стремительный рост компании является подтверждением того, что она действительно стремится предлагать своим пользователям только лучшие технологии и передовые разработки, а сам «2021 год стал годом вех для Realme». Следующая цель для компании — стать номером один в Индии в 2022 году.

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В 2021 году Realme отрапортовала о 100 млн поставленных смартфонов на мировой рынок, из которых каждый второй был отгружен в Индии. Серия realme GT стала одной из самых популярных в модельном рядя компании и было продано 300 тысяч устройств этой линейки.

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Источник: 91mobiles