В Европу Realme Pad придет с Snapdragon 870

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Европейские потребители получат мощную версию планшета Realme

Realme идет по стопам Xiaomi и строит свою экосистему. В ней нашлось место планшету Realme Pad, в котором до его анонса многие видели конкурента Xiaomi Pad 5. Но ожидания и надежды разбились о суровую реальность, планшет Realme получил чипсет Helio G80. Теперь пришло сообщение, что на европейский рынок планшет придет с другой аппаратной платформой.

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Сетевой информатор с ником Snoopy сообщил о том, что для рынка Европы предложат Realme Pad с чипом Snapdragon 870. Гаджет будет обладать 3/4 Гб оперативной памяти и флеш-накопителем вместимостью 32/64/128 Гб с возможностью увеличить его посредством карт microSD.

Сообщается, что планшет удостоится 10,4-дюймового дисплея разрешением 2000х1200 пикселей, аккумулятора емкостью 7100 мАч с быстрой 18-ваттной зарядкой, селфи камеры на 8 Мп и одиночной тыльной камеры на 8 Мп. Весит Realme Pad около 440 грамм. Сколько компания запросит за планшет в таком исполнении и когда он появится в продаже, не сообщается.

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Источник: gizmochina