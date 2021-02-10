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Realme GT 2 Pro: топовый смартфон с закосом на премиальность в дизайне

22.12.2021 1106 0

В сеть слили промо-материалы с изображением Realme GT 2 Pro в "бумажном" дизайне

Есть немало тех, кто считает, что в плане внешнего облика современные смартфоны скучны, бесят своей заурядностью и шаблонностью. Из толпы одноликих устройств несомненно выделяется realme GT Master Edition, получивший кожанный «задник» с дизайном чемодана. Создавал его именитый японский промышленный дизайнер Наото Фукусава.

 

Realme GT 2 Pro: топовый смартфон с закосом на премиальность в дизайне – фото 1

 

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Сотрудничество с этим дизайнером продолжится и именно он будет определять то, как будет выглядеть Realme GT 2 Pro. Эстетику же будущего смартфона нам предлагают оценить уже сейчас. В сеть слили рендеры, демонстрирующие облик специальной версии  Master Paper Back design﻿ новинки. Возможно, именоваться она станет Realme GT 2 Pro Master Edition.

 

Realme GT 2 Pro: топовый смартфон с закосом на премиальность в дизайне – фото 2

 

В целом дизайн мало чем отличается от прочих актуальных устройств серии Realme GT. Но вот использовать необычные материалы корпуса компания продолжит. На этот раз тыльную крышку изготовят из переработанных и экологически чистых материалов.

 

Похоже, что в Realme GT 2 Pro ставку сделают на биоматериал с текстурой "бумаги". Будет белая расцветка, подчеркивающая "чистоту" материала. Выглядит достаточно эффектно, а вот практично ли такое исполнение — большой вопрос.

 

Realme GT 2 Pro: топовый смартфон с закосом на премиальность в дизайне – фото 3

 

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Подробные характеристики Realme GT 2 Pro не оглашаются. Их приберегают до 4 января 2022 года, когда должна состояться премьера смартфона. Известно достоверно о присутствии платформы Snapdragon 8 Gen 1, передовой системе расположения антенн и широкоугольном сенсоре, который установит рекорд по углу обзора — 150 градусов.

 

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Источник: EqualLeaks

 

Realme GT 2 Pro
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 22.12.2021

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Realme GT 2 Pro: топовый смартфон с закосом на премиальность в дизайне