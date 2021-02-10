Realme 9 Pro+ получит сверхбыструю зарядку

114

Как и флагманы Realme 9 Pro+ можно будет заряжать на высокой скорости

Известно, что в первой половине готовит к выходу серию Realme 9, которая помимо базовой версии предложит «прошку» и прокаченный вариант Pro-версии. В преддверии анонса новинки уже начали получать необходимые сертификаты и это позволило узнать одну из интересных деталей о Realme 9 Pro+.

Читать также: Компания озвучила дату анонса realme GT 2 и Realme GT 2 Pro﻿

Новинку наделят такой флагманской фичей как поддержка быстрой зарядки. Ее мощность составит 65 Вт. Слухи также указывают на то, что основная камера будет многомодульная и в качестве главного могут предложить датчик на 50 Мп. Дополнить его должны ультрашириком и парочкой модулей по 2 Мп каждый. К сожалению, это все, что известно об этой модели. Остается ждать, когда инсайдеры сольют больше информации обо всех новинках семейства Realme 9.

В рамках новой серии выйдет Realme 9i, который может предложить 6,6-дюймовый дисплей с частотой обновления 90 Гц и разрешением FullHD+, чипсет Snapdragon 680, аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 33 Вт и тройную тыльную камеру с датчиками 50 Мп + 8 Мп (ультраширик) + 2 Мп.

Читать также: Realme GT 2 Pro будет наполнен новациями

﻿﻿Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿ ﻿﻿

Источник: 91mobiles