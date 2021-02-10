Realme GT Master Edition: как баланс мощности, эстетичности и рационализма

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Готовится Realme GT Master Edition, который предложит Snapdragon 870, 90-Гц экран и 108 Мп камеру

В марте был представлен Realme GT, который предложил флагманское железо, 120-герцовый Super AMOLED-дисплей и мощную зарядку на 65 Вт. По прошествии четырех месяцев с момента его выхода компания хочет выпустить его дизайнерскую версию, а создавать ее позвали японского дизайнера Наото Фукасава. Новинка будет именоваться Realme GT Master Edition и выйдет в июле.

Компания не первый раз прибегает к услугам дизайнера из Японии. Рука мастера ранее прикасалась к созданию Realme X Master Edition, Realme X50 Master Edition и Realme X2 Pro Master Edition. Он считает, что стоит создавать лишь те вещи, которые действительно нужны людям: максимально простые в использовании, удобные и настолько хорошие, чтобы с ними можно было прожить всю жизнь. Он сотрудничал с такими брендами как Apple, Epson, Hitachi, Samsung, Sharp, Seiko, Toshiba и другими.

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Но внешними преображениями дело не завершится, изменится смартфон Realme GT Master Edition и внутри. Вместо Snapdragon 888 предложат Snapdragon 870 и прокачают основную камеру, предложив систему из трех датчиков 108 Мп + 13 Мп + 2 Мп. На смену 6,43-дюймовой матрице с частотой обновления 120 Гц придет панель диагональю 6,5 дюйма с частотой обновления 90 Гц. А вот батарейку в Realme GT Master Edition оставят без изменений — 4500 мАч с быстрой зарядкой на 65 Вт.

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Источник: mydrivers