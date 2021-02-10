Realme хочет высадиться на Луну

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Да, вот так аллегорично компания назвала собственный план, цель которого стать брендом номер один по продажам в сети

Realme — удачно выстреливший бренд из Китая, который форсирует чарты продаж. Ставка сделана, прежде всего на доступные устройства и построение собственной экосистемы, где комфортно и есть все. А еще у компании имеется возможность конкурировать с «самой» Xiaomi в одном немаловажном аспекте — цене.

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Естественно, что в типично «китайском» стиле Realme мечтает о большем — стать компанией номер один. Правда, речь идет об онлайн-продажах и не совсем понятно, идет ли разговор о завоевании мира или только Китая. На выполнение намеченного плана компания отводит себе срок в три года. Как этого достичь Realme знает, у нее уже есть план, который получил название «план высадки на Луну». Звучит так, словно компания понимает, что задача не из простых и как «до Луны пешком».

Первые успехи уже есть. Так, на прошедшей в Китае распродаже 618 компания стала второй по объемам продаж среди производителей Android-устройств, реализовав 1 млн единиц смартфонов.

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В рамках программы «порабощения» предусмотрено, что до конца следующего года Realme представит более 20 смартфонов с поддержкой 5G-сетей и надеется, что армия тех, кто использует ее 5G-устройства, достигнет отметки в 100 млн до конца 2024 года.

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Источник: telefonino