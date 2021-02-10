Realme GT Neo 2T: искусство обыгрывания одного смартфона

813

Установи другой чип, сделай смартфон компактнее — вот и готова еще одна версия

В прошлом месяце состоялась премьера Realme GT Neo 2, который готовится выйти на глобальный рынок на следующей неделе. Есть предсказание, что за пределами Китая смартфон будет продаваться с предустановленной системой Android 12 и станет одним из первых устройств с новой версией зеленого робота. Интересно, что на этом серия GT 2021 года не будет завершена, уже в этом месяце может состояться премьера Realme GT Neo 2T.

Новинка должна предложить 6,43-дюймовый OLED‑дисплей разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц. Весить она будет 186 грамм и внутри нее обещают чипсет Dimensity 1200AI. Предложит аппарат аккумулятор емкостью 4500 мАч и технологию быстрой зарядки мощностью 65 Вт.

Разрешение фронтальной камеры в realme GT Neo 2T составит 16-мегапикселей и на тыльной стороне установят три объектива 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп. В арсенале смартфона будет дисплейный сканер отпечатков пальцев, 3,5 мм разъем для наушников и руководить его работой станет операционная система Android 11 с фирменной надстройкой Realme UI 2.0.

Выходит, что T-версия будет отличаться от Realme GT Neo 2 чуть более уменьшенным дисплеем, но при этом и емкость аккумулятора «урежут» на 500 мАч. Но главное изменение — аппаратная платформа. Вместо Snapdragon 870 предложат прокаченную по части искусственного интеллекта версию Dimensity 1200. Ценник на смартфон в таком исполнении может стартовать с отметки $310.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿

Источник: toutiao