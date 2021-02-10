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  • Realme GT Neo 3 с Dimensity 8100 и IMX 766 всего от 12 099 – сезон новогодних скидок открыт!

Realme GT Neo 3 с Dimensity 8100 и IMX 766 всего от 12 099 – сезон новогодних скидок открыт!

14.12.2023 55 0

Крутой смарт для игр и фото

Радостная новость для всех, кто ищет мощный смартфон за разумные деньги! Мы запускаем новогоднюю распродажу флагмана от realme – модели GT Neo 3 в версии 12/256 Гб.

Realme GT Neo 3 с Dimensity 8100 и IMX 766 всего от 12 099 – сезон новогодних скидок открыт! – фото 1

Этот смартфон сочетает в себе качественный процессор Dimensity 8100, яркий Super AMOLED экран с частотой обновления 120 Гц, тройную камеру во главе с матрицей IMX766 Sony и быструю зарядку 80 Вт.

Обращаем внимание, что на realme GT Neo 3 уже вышли обновления к Android 14 и фирменной оболочке realme UI 5.0. То есть Вы получаете современный смартфон с новейшим "железом" и "софтом"!

Realme GT Neo 3 с Dimensity 8100 и IMX 766 всего от 12 099 – сезон новогодних скидок открыт! – фото 2

GT Neo 3 идеально подходит для мобильных игр и фотографирования – он предлагает производительность на уровне флагманов по сниженной цене.

Торопитесь, потому что с новогодним предложением цена на этот смартфон стала просто смешной: realme GT Neo 3 12/256 Gb за 12 099 грн вместо 18 000 грн! Три топа за эти деньги: процессор, камера, зарядка!


Realme GT Neo 3 - 12 099 грн﻿

Советуем в комплекте также взять бронепленку – 290 грн (+100 грн поклейка)!


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Автор: Andrii S. Дата публикации: 14.12.2023
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Realme GT Neo 3 с Dimensity 8100 и IMX 766 всего от 12 099 – сезон новогодних скидок открыт!