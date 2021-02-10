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Realme GT Neo 5 Lite на живых фото, без LED кольца немного скучный

23.02.2023 89 0

Среднебюджетный локомотив продаж от Realme засветился на фото

Вчера мы публиковали новость об утечках о новой модели Realme GT Neo 5 Lite﻿. На словах инсайдер объяснил, что внешность очень похожа на обычный GT Neo 5 просто без окошка и LED кольца. Хотя, на первый взгляд, представить это не сложно, но когда видишь реальное фото младшего брата, понимаешь что эти элементы дизайна очень много значат в общей картине. Без них он выглядит немного скучным и намного дешевле.

 

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Также в новом истоке утверждается, что ему достанется чип Snapdragon 7 Gen 2, а не 7+ Gen 1. В общей сложности 7 серия "Драконов" показывает не просто достаточный уровень мощности, а почти не уступает флагманским чипам, и если раньше флагман трехлетней давности мог дать фору актуальным середнякам теперь эта тенденция меняется.

 

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Источник: EqualLeaks

Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 23.02.2023

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Realme GT Neo 5 Lite на живых фото, без LED кольца немного скучный