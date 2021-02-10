Realme GT Neo 5 побеждает своих "братьев" из OnePlus

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Realme GT Neo 5 будет иметь до 1 ТВ памяти

Realme готова запустить Realme GT Neo 5 завтра (9 февраля). В преддверии последних нескольких дней бренд дразнит особенности смартфона. Благодаря этим официальным тизерам и утечкам мы знаем почти все о будущем устройстве. Сегодняшний тизер раскрывает максимальное количество памяти, предложенное на телефоне.





Realme официально объявила, что Realme GT Neo 5 получит до 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ памяти. Обычно 1 ТВ памяти зарезервировано для смартфонов премиум-класса, но GT Neo 5 является убийцей флагманов. Интересно, что его собратья по концерну BBK - OnePlus Ace 2 и OnePlus 11 в максимальной версии получили "лишь" 512 ГБ. Такое состязание внутри компании выглядит несколько странно, потому что Realme среди них считается самым бюджетным брендом.





Согласно предыдущим тизерам и утечкам, телефон будет доступен в двух вариантах. Более дешевая модель будет оснащена аккумулятором на 5000 мАч и поддержкой зарядки 150 Вт, тогда как более дорогая версия будет иметь меньший аккумулятор на 4600 мАч, но будет поддерживать гораздо более быстрый стандарт зарядки 240 Вт.









Устройство будет иметь 6,74-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2772 x 1240 пикселей (1,5K), частотой обновления 144 Гц и ШИМ-затмением 2160 Гц. Он будет работать на чипсете Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 в сочетании с оперативной памятью LPDDR5x и накопителем UFS 3.1.





Смартфон будет оборудован системой трех камер на задней панели и 16-мегапиксельной фронтальной камерой. Настройка задней камеры будет включать 50-мегапиксельный основной датчик Sony IMX890, 8-мегапиксельный ультраширокий блок и 2-мегапиксельную макрокамеру.





Другие функции телефона будут включать Realme UI 4.0 на базе Android 13, RGB-подсветки, NFC и ИК-бластер.

Источник: gizmochina



