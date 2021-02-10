Якою мовою ви хочете читати наш сайт?
Українською На русском
Где купить дешевле?
RU
UA

Realme GT Neo 5 Pro: как из хорошего смартфона сделать самый лучший

15.06.2023 3289 0

Крутой апгрейд и без того замечательного смартфона

В летней волне анонсов будет достаточно много интересных смартфонов, но одним из самых ожидаемых для многих станет именно Realme GT Neo 5 Pro. Известный инсайдер Digital Chat Station предоставил еще немного информации о характеристиках улучшенной версии и без того очень удачного смартфона Realme GT Neo 5.

 

Realme GT Neo 5 Pro: как из хорошего смартфона сделать самый лучший – фото 1

 

Еще раз подтвердил чипсет Snapdragon 8+ Gen 2, который сделает этот смартфон одним из самых мощных девайсов на рынке. Еще одним интересным изменением стала система питания смартфона. Компания поняла, что сверхвысокая мощность зарядки не очень интересна пользователям и сместила фокус на емкость аккумулятора.

 

По многочисленным слухам будут две версии смартфона: со 150-Вт зарядкой на 5200 мАч, и 100-Вт с еще большим размером. Дисплей оставят без изменений, но к нему и так не было никаких претензий: 6,74" плоский 1.5K-экран с частотой 144 Гц и ШИМ 2160 Гц. Камеры оставили без изменений, 50-Мп OIS-модулем (IMX890).

 

Realme GT Neo 5 Pro: как из хорошего смартфона сделать самый лучший – фото 2

 

Но это очень качественный модуль, который дополнительно обещают прокачать новыми алгоритмами обработки благодаря новому процессору. Так что перед нами будет настоящий хит продаж с огромным запасом производительности на годы вперед, интересной фишкой в виде глифа, качественным дисплеем и очень неплохой автономностью.

 

Конечно, еще нужно посмотреть на его цену, но вряд ли компания сильно повысит ее по сравнению с обычным Realme GT Neo 5.

 

Читать также: MediaTek немного похитрил с характеристиками Dimensity 9300, неужели нас всех обманули?

 

Источник: weibo

Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 15.06.2023
Комментарии
Всего комментариев: 0
Здесь может быть написан ваш комментарий
 
 

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
Realme GT Neo 5 Pro: как из хорошего смартфона сделать самый лучший