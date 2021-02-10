Realme GT NEO 5 SE: горячую новинку отдают всего за $285

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Возможность приобрести отличный смартфон по очень привлекательной цене

Как только состоялась презентация смартфона POCO F5, он сразу попал на распродажу в Aliexpress. Напомню, что прообразом нового бестселлера стал Redmi note 12 Turbo и его основным конкурентом в Китае стал Realme GT Neo 5 SE.

И увидев баснословный ажиотаж и скидки вокруг F5, Realme тут же запустила свою распродажу на конкурентную модель. Модели очень схожи между собой, но дисплей и аккумулятор, например у Realme GT Neo 5 SE имеют лучшие характеристики, да и оптимизация у смартфонов от концерна BBK обычно лучше чем у Xiaomi.

С подробными характеристиками аппарата от Realme можно ознакомиться по этой ссылке , а ниже я приведу сокращенную версию:

Дисплей: AMOLED 6.74" 144Гц, 2772×1240px

Процессор: Snapdragon 7+ Gen 2

Основная камера: 64МП+8МП+2МП

Фронт.камера: 16МП

Аккумулятор: 5500мАч 100W

Google Play, Bluetooth 5.3, NFC, 5G

Приобрести новинку по фантастически низкой цене можно по этой ссылке .

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Источник: Aliexpress