Realme GT NEO 5 SE: горячую новинку отдают всего за $285
Возможность приобрести отличный смартфон по очень привлекательной цене
Как только состоялась презентация смартфона POCO F5, он сразу попал на распродажу в Aliexpress. Напомню, что прообразом нового бестселлера стал Redmi note 12 Turbo и его основным конкурентом в Китае стал Realme GT Neo 5 SE.
И увидев баснословный ажиотаж и скидки вокруг F5, Realme тут же запустила свою распродажу на конкурентную модель. Модели очень схожи между собой, но дисплей и аккумулятор, например у Realme GT Neo 5 SE имеют лучшие характеристики, да и оптимизация у смартфонов от концерна BBK обычно лучше чем у Xiaomi.
С подробными характеристиками аппарата от Realme можно ознакомиться по этой ссылке , а ниже я приведу сокращенную версию:
- Дисплей: AMOLED 6.74" 144Гц, 2772×1240px
- Процессор: Snapdragon 7+ Gen 2
- Основная камера: 64МП+8МП+2МП
- Фронт.камера: 16МП
- Аккумулятор: 5500мАч 100W
- Google Play, Bluetooth 5.3, NFC, 5G
Приобрести новинку по фантастически низкой цене можно по этой ссылке .
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Источник: Aliexpress