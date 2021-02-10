Realme GT Neo 5 SE даже лучше, чем оригинальный GT Neo 5

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Очередной рекорд этой весны, Snapdragon 7+ Gen 2 создает хиты

10 апреля в Китае начались официальные продажи Realme GT Neo 5 SE. Еще до его выхода ему предсказывали огромный спрос благодаря невероятному соотношению цены и характеристик. Но он не просто оправдал ожидания, а даже превзошел их.

Компания отчиталась о продаже более 100 000 устройств за первые сутки, и это сделало GT Neo 5 SE самым продаваемым смартфоном линейки GT Neo за всю историю ее существования. Даже очень удачный старший брат GT Neo 5 не смог приблизиться к таким цифрам.

Поэтому мы с нетерпением будем ждать глобальной версии этого аппарата, чтобы тоже иметь возможность приобрести настоящий топ за свои деньги от главных конкурентов Xiaomi в этой ценовой категории. Узнать подробнее о том, почему же этот смартфон стал столь популярным можно в нашей статье с анонсом.

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Источник: weibo