Realme GT Neo 5 SE: промо видео и официальные рендеры

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Нам впервые показали внешность будущего бестселлера от Realme

В сети появились первые промоматериалы с будущим Realme GT Neo 5 SE. Вчера мы уже писали об утечке на интернет платформе JD.COM, которая свидетельствовала о дате презентации новинки от Realme. Сегодня же компания официально подтвердила, что презентация состоится 3 апреля в 14:00 по местному времени.

Интересно, что окончательная внешность аппарата по сей день была неизвестна. Мы знали что глифа не станет, но как обыгрывают заднюю крышку без него окончательно мы узнали только сегодня. Сделано это очень странно, просто убрали металлический пьедестал и оставили стеклянный прямоугольник во всю ширину смартфона.

А чтобы она не была совсем пустой, сделали там сиротскую надпись маленьким шрифтом. Также они делают отдельный упор на тонкие боковые грани, матовую заднюю крышку – процесс изготовления которой происходит на наноровные и конечно гоночные полоски, куда же без них.

Теперь известно, что смартфон получит процессор Snapdragon 7+ Gen 2, батарею на 5500 мАч с быстрой зарядкой на 100 Вт, и более простую камеру по сравнению с оригинальным GT Neo 5 - 64MP (OV64M, f/1.75). Дисплей обещают оставить от старшей версии – 1.5 К AMOLED 144Гц, хотя частоту могут и снизить до 120 Гц.

Поэтому с нетерпением ждем презентации, чтобы понять цену этого невероятного девайса.

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Источник: weibo