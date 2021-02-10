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  • Realme GT Neo 5 SE за 9 077 – лучшее предложение для любителей поиграть? Snapdragon 7 Plus Gen 2, 1.5К дисплей, 100 Вт быстрая зарядка!

Realme GT Neo 5 SE за 9 077 – лучшее предложение для любителей поиграть? Snapdragon 7 Plus Gen 2, 1.5К дисплей, 100 Вт быстрая зарядка!

08.01.2024 149 0

МОЩНОСТЬ И БЫСТРОСТЬ

Realme постоянно радует любителей бренда качественными и доступными смартфонами. Смартфон – Realme GT Neo 5 SE – воплощает в себе лучшие характеристики для геймеров по умеренной цене.

Realme GT Neo 5 SE

Яркий AMOLED-дисплей диагональю 6,74 дюйма с частотой обновления 144 Гц и разрешением 1.5К обеспечивает плавность изображения. Мощный процессор Snapdragon 7+ Gen 2 позволяет запускать требовательные игры и приложения без задержек.

Realme GT Neo 5 SE

Камера здесь просто ок для съемки днем – 64 Мп OmniVision с размером сенсора 1/2 – но вечером он будет уступать современным топовым гаджетам. Фронталка здесь 16 мп, сверхшироугольный модуль – 8.

Добавьте к этому быструю 100-ваттную зарядку, которая дает 50% за 12 минут и впечатляющий дизайн со стеклянной задней панелью - и вы получите смартфон мечты для геймеров. Realme GT Neo 5 SE сочетает функциональность, мощность и стиль по доступной цене.

Realme GT Neo 5 SE

Воспользуйтесь уникальной возможностью приобрести 5G-смартфон Realme GT Neo 5 SE с 12 Гб оперативной и 256 Гб встроенной памяти всего за 9 077 грн. Торопитесь, цена актуальна только на время распродажи на AliExpress!﻿

Realme GT Neo 5 SE - 9 077 грн

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Автор: Andrii S. Дата публикации: 08.01.2024
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Realme GT Neo 5 SE за 9 077 – лучшее предложение для любителей поиграть? Snapdragon 7 Plus Gen 2, 1.5К дисплей, 100 Вт быстрая зарядка!