Realme GT Neo 6﻿ получит более мощный чип, чем Snapdragon 8 Gen 2

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Realme GT Neo 6﻿ станет новым королем производительности

Смартфон Realme GT Neo 5 стал настоящим хитом на рынке среднебюджетных смартфонов. Похоже, что в этом году компания вновь решила вернуться к циклу выпуска аппаратов линейки Neo раз в пол года.

Известный инсайдер Digital Chat Station сообщил нам основные характеристики будущего субфлагмана компании Realme GT Neo 6﻿.

Первое на что обращаешь внимание это чип Snapdragon 8+ Gen 2. Информации о его производительности пока нет, но можно предположить, что она будет немного лучше, чем даже у Dimensity 9200+. Похоже, пальма первенства теперь будет переходить из рук в руки довольно часто.

К дисплею и в этом поколении не было никаких претензий, поэтому его оставили без изменений – 1,5K-панель с частотой 144 Гц и высокой частотой ШИМ. А вот что обрадует многих пользователей, так это отказ от рекордной скорости зарядки в пользу емкости.

Источник указывает более 100 Вт мощности и можно предположить что это будет 150 Вт версия как у младшего Neo 5. Такой вариант многие считают более практичным, и скорее всего результаты продаж показали, что разница в несколько минут зарядки для пользователей не очень важна.

Так что если на момент выхода Realme GT Neo 5 был просто очень неплохим решением за свои деньги по производительности, то 6 версия может стать королем производительности, хоть и на короткое время.

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Источник: weibo