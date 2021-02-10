Realme GT Neo 6 так выйдет, первые фото и характеристики

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Инсайдеры запутались, увидим ли мы 2 новых смартфона?

Первые слухи о Realme GT Neo 6 появились еще в конце весны. Но потом все утихло и инсайдеры переключили свое внимание на Realme GT Neo 5 Pro. И вот в сети появились первые пресс фото нового GT Neo 6. Их предоставил известный концептмейкер OnLeaks. Дизайн из-за фирменного зеленого цвета от OnePlus похож на смесь GT Neo 5 и OnePlus 11.

Относительно характеристик пока известно немного. В основе лежит чип Snapdragon 8 Gen 2. Дисплей 120-Гц AMOLED с разрешением 1,5К и 100-Вт зарядки для аккумулятора по слухам повышенной емкости.

Есть вероятность, что GT Neo 6 по-прежнему упомянутый GT Neo 5 Pro это один и тот же смартфон, с неймингом которого никак не могли определиться инсайдеры. Анонс новинки запланирован на ценец лета, так что будем ожидать новую информацию относительно этой очень интересной модели.

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Источник: twitter