Названа дата анонса планшета Realme Pad

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Realme Pad представят в первой половине сентября

Realme взяла курс на расширение портфолио устройств и помимо смартфонов и аксессуаров к ним взялась и за другие сегменты электроники. Так, на прошлой неделе она показала свой первый ноутбук, а теперь завершает приготовления к анонсу планшета Realme Pad. И сегодня мы готовы назвать дату анонса новинки.

По информации популярного в Индии блогера Сахил Карула релиз Realme Pad состоится 9 сентября. Если это так, то уже вскоре компания должна запустить промо-кампанию, посвященную предстоящему дебюту планшета и раскрыть какие-то подробности о нем.

Слухи говорят о том, что габариты корпуса Realme Pad составят 246х156х6,8 мм и на передней панели установили AMOLED-экран диагональю 10,4 дюйма. Что за чип стоит внутри, не сообщается, а вот оперативной памяти может быть 6 Гб и постоянной 64 Гб. Питать новинку должен аккумулятор емкостью 7100 мАч с поддержкой быстрой зарядки.

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Обещают фронтальную 8-мегапиксельную камеру и одиночную тыльную с аналогичным разрешением, а руководить работой Realme Pad станет операционная система Android 11 с оболочкой Realme UI. Почти наверняка компания выпустит версии с поддержкой Wi-Fi + LTE или только Wi-Fi.

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Источник: gizmochina