Слили цены на Realme GT в Европе

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Realme GT в Европе могут предлагать в среднем на $45 дороже, чем в Китае

Realme GT — одна из последних новинок компании. Смартфон получил Super AMOLED-дисплей, флагманский чип Qualcomm, стереодинамики и быструю зарядку. Недавно стало известно, что он выйдет на европейский рынок в июне. Точная дата релиза не объявлена, а вот ценники на Realme GT для рынка Европы слили.

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Отличился сетевой информатор Судханшу Амборхе, который раздобыл сведения о прайсе на смартфон. По его сведениям, Realme GT будет доступен со стеклянной тыльной крышкой в синем цвете и можно будет выбрать вариант с «задником» из искусственной кожи в желто-черной расцветке.

По объему памяти предложат две конфигурации с 8/128 Гб и 12/256 Гб памяти по цене 400 и 450 евро соответственно. Источник утверждает, что реальные ценники могут отличаться на 20 евро (меньше или больше) от названых.

Напомним, что Realme GT дебютировал в Китае в марте. Он оснащен 6,43-дюймовым экраном разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц, платформой Snapdragon 888, батарейкой емкостью 4500 мАч с быстрой 65-ваттной зарядкой.

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В активе флагмана модуль NFC, фронтальная камера на 16 Мп и тройная тыльная 64 Мп (Sony IMX682) + 8 Мп (ширик) + 2 Мп, адаптеры Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 6, а также фирменная оболочка Realme UI 2.0 на базе Android 11.

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Источник: twitter