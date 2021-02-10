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Realme GT5: официальный тизер и живые фото! Похоже GT Neo 5 Pro не будет, нас обманули

28.07.2023 115 0

То ли передумали в последний момент, то ли умело водили за нос всех

На китайской выставке электроники и технологий ChinaJoy компания Realme выставила стенд с неанонсированным смартфоном GT5. Одновременно с этим в сети появились официальные тизеры этого смартфона и сообщения об анонсе уже в августе.

 

Realme GT5: официальный тизер и живые фото! Похоже GT Neo 5 Pro не будет, нас обманули – фото 1

 

Похоже, что компания водила за нос всех и все то, что называли GT Neo 5 Pro или GT Neo 6 по факту будет тем же GT5 и выйдет он не зимой вместе со старшим братом, а в конце лета. На выставке смартфон показали в защитном чехле, чтобы не открывать подробностей дизайна, но что точно известно – это сверхтонкие рамки вокруг дисплея и отверстие фронтальной камеры посредине сверху.

 

 

Также все остальные истоки относительно характеристик вышеупомянутых смартфонов Neo можно смело адресовать GT 5. На моей памяти такого каламбура и путаницы с названиями в предвидениях инсайдеров еще не было, но теперь уже официальные источники расставили все точки над и.

 

Заднюю крышку и блок камер увидеть на стенде было невозможно, поэтому наличие глифа в новом смартфоне остается загадкой. Уверен, что сейчас компания будет постепенно подогревать интерес публики, сливая разные тизеры и дополнительные подробности об устройствах, и скоро все узнаем.

 

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Источник: WHYLAB

Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 28.07.2023
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Realme GT5: официальный тизер и живые фото! Похоже GT Neo 5 Pro не будет, нас обманули