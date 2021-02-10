Realme GT5 Pro – где нас обманули, чтобы получить сладкую цену?

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Где подвох?

На прошлой неделе состоялась премьера Realme GT5 Pro – первого полноценного флагмана бренда за последние два года. Будучи дешевле OnePlus 12, устройство получило начинку, что в некоторых аспектах ее превосходит. Это вызвало интерес к компромиссам, на которые пришлось пойти компании внутри смартфона.

Китайский блоггер WekiHome, известный разборками гаджетов, решил "раскрыть правду" как в прямом, так и в переносном смысле. Сразу после снятия крышки становится понятно, что "четвертая" камера снизу направо является декорацией. На ее месте должен быть четвертый сенсор, однако, китаец не был бы китайцем, если бы не поставил визуальную камеру, которой на самом деле не существует.

А еще крохотный широкоугольный модуль – 1/4.0. Если зум нормальный – можно на всем остальном экономить, подумали в Oppo. Это как было с 1+9 Pro, где сверхшироугольный модуль был 1/1.56, а зум объектив – затычкой, а тут наоборот.

Экран GT5 Pro в ручном режиме выдает 615 болт в помещении, 1020 болт с режимом повышенной яркости и 1678 болт на ярком солнце. Пиковый показатель 4500 нит блоггер проверять не стал, как и точность цветовой передачи устройства.

Зарядка также немного сэкономлена - на пике у нее не 100, а около 70 вт, а затем и вообще сбрасывает до 50 и ниже, в зависимости от того, на сколько он заряжен. Ну, и для фанатов тактильных ощущений тоже здесь разочарование – вибромотор максимально крошечный, из-за чего уровня OnePlus 12 можете не ожидать.

Итак, Realme сэкономила на мелочах, однако для кого-то они могут быть критическими, особенно если говорить о тактильных ощущениях от устройства. Оправдан ли такой подход – покажет время. Но GT5 Pro смотрится очень привлекательно для своего сегмента.

Источник - wekihome