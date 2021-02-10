Realme GT5 Pro получит впечатляющий дисплей с пиковой яркостью 3000 нит – официально!

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Топовый смартфон

Realme готовится к запуску своего будущего флагманского смартфона – GT5 Pro. В последние дни компания начала дразнить его характеристиками, и теперь мы знаем больше о его дисплее.

Операционный директор Realme China Сюй Ци Чейз (Xu Qi Chase) в своем аккаунте на Weibo сообщил, что GT5 Pro будет иметь пиковую яркость 3000 нит. "Не только яркость, но и всесторонние эпические обновления, опыт работы с экраном превосходит свои аналоги".

Ожидается, что GT5 Pro будет иметь 6,78-дюймовый (2780×1264 пикселей) изогнутый AMOLED-дисплей с разрешением 1,5K. Также ранее было известно, что дисплей будет производиться BOE с тонкими рамками.

Телефон будет работать на базе процессора Snapdragon 8 Gen 3 и будет иметь тройную заднюю камеру, состоящую из 50-Мп основной (с OIS), 8-Мп сверхширокоугольной камеры с углом обзора 120° и 50-Мп перископической телефотокамеры.

Ожидается, что Realme GT5 Pro выйдет на рынок в конце этого месяца, и мы узнаем больше о нем в ближайшие дни.

Источник: weibo