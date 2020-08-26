Realme может первой урвать для своего смартфона чип Snapdragon 860

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Для Realme X7 Pro Player Edition пророчат процессор Snapdragon 860

Realme довольно агрессивно ведет себе на рынке. В плане скорости расширения модельного ряда компания следует примеру Huawei, разводя «зоопарк» смартфонов. Представив ранее несколько доступных устройств, она принялась за обновление флагманов. 1 сентября компания покажет свои последние достижения на ниве создания флагманов.

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Речь идет о линейке Realme X7, в которой помимо базовой версии будет «прошка» и, возможно, Realme X7 Ultra. Есть предсказание, что всего новинок будет четыре и дополнит модельный ряд смартфон Realme X7 Pro Player Edition. Уже из названия понятно, что позиционироваться эта модель будет как игровая. Ей и аппаратная платформа нужна соответствующая, мощная. И в этом случае MediaTek не самый лучший и спорный выбор.

Похоже, что это хорошо понимают и в Realme. Если Realme X7 Pro должен получить Dimensity 1000+, то для игрового воплощения присмотрели чип из 800 серии Snapdragon. И это будет новая SoC Snapdragon 860, которая еще не была представлена официально. Если инсайдеры не ошибаются, то это может быть первый смартфон на рынке с этой аппаратной платформой. Хотя есть вероятность, что суббренд обойдет «родитель», выкатив Oppo Reno5.

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О самой системе на чипе Snapdragon 860 ничего не известно. Можно лишь строить догадки, что это будет 7-нанометровый процессор с 8 процессорными ядрами. Нет ясности предложит ли он 5G-модем.

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Источник: twitter