Realme Watch 2 добавит в автономности

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Появились первые подробности о Realme Watch 2

В рамках создания собственной экосистемы, в прошлом году вышли смарт-часы Realme Watch, ставшие первым пробным «шаром». Нельзя сказать, что новинка вышла бескомпромиссной, но производитель и не думает останавливаться. Готовится к выходу Realme Watch 2, информация о носимом гаджете появилась в сети.

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Компания решила сохранить квадратную форму корпуса и вновь предложит 1,4-дюймовый дисплей разрешением 320х320 точек. По отзывам владельцев, предшественник не мог похвастаться хорошим экраном, ему не хватало яркости и в целом он был тусклым. Как на этот раз будут обстоять дела, будет известно только после выхода Realme Watch 2 и первых тестов.

Существенный апгрейд ждет аккумулятор. Так, внутри новых часов обещают батарейку на 305 мАч против 160 мАч у предшественника. Емкости источника питания, по идее, должно хватить минимум на неделю автономной работы на одном заряде, а в перспективе — и все 14 дней.

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Realme Watch 2 смогут круглосуточно отслеживать частоту сердечных сокращений, мониторить сон и физическую активность, а также позволят измерять уровень кислорода в крови. Среди прочего упоминается защита от воды IP68, а также поддержка Bluetooth 5.0.

Увы, ясности с тем, когда должна состояться премьера Realme Watch 2, нет.

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Источник: androidauthority