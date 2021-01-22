Представлен Realme C20: аппарат начального уровня с емкой батарейкой

757

Дебютировал Realme C20, который привлечет внимание лишь тех, кому нужна совсем простая мобилка

Компания Realme продолжает насыщать бюджетный сегмент смартфонами различной направленности. Сегодня она представила Realme C20 для тех, кому нужен выносливый мобильник с большим экраном. И, конечно же, он подойдет нетребовательным пользователям, делающим ставку на аппараты начального уровня.

Читать также: Realme Watch 2 добавит в автономности﻿

За сумму в районе $105 потребитель получает смартфон на базе Helio G35 с тактовой частотой 2,3 ГГц, обладающий 2 Гб оперативной памяти и 32 Гб постоянной. На передней панели Realme C20 установили дисплей диагональю 6,5 дюйма разрешением HD+. В арсенале устройства фронтальная 5-мегапиксельная камера, одиночная тыльная на 8-мегапикселей и аккумулятор емкостью 5000 мАч.

По статусу быстрая зарядка аппарату не положена, как и не предложили актуальную версию зеленого робота — установлен Android 10. Среди упрощений и удешевлений — отсутствие сканера отпечатков пальцев. На выбор предлагается Realme C20 в сером или голубом цветах. В продажу смартфон поступает 23 января во Вьетнаме. О времени появления на глобальном рынке, сведений нет.

Читать также: Ищете альтернативу Poco X3 NFC? Нашли такую﻿

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿﻿

Источник: tudocelular