Realme Note 50 – на подходе новая ультрабюджетная модель – дешевле $120!

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Что известно

Компания Realme готовится представить новую линейку смартфонов Note, конкурирующую с популярными Redmi Note от Xiaomi. По слухам, одной из первых моделей станет очень доступный Realme Note 50.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">First in the series. Первый в мире.