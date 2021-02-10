Realme Note 50 – на подходе новая ультрабюджетная модель – дешевле $120!
18.01.2024 74 0
Что известно
Компания Realme готовится представить новую линейку смартфонов Note, конкурирующую с популярными Redmi Note от Xiaomi. По слухам, одной из первых моделей станет очень доступный Realme Note 50.
<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">First in the series. Первый в мире.
Дата публикации: 18.01.2024
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