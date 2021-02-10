Якою мовою ви хочете читати наш сайт?
Українською На русском
Где купить дешевле?
RU
UA EN PL ES
  • Andro-news.com
  • Новости
  • Realme Note 50 – на подходе новая ультрабюджетная модель – дешевле $120!

Realme Note 50 – на подходе новая ультрабюджетная модель – дешевле $120!

18.01.2024 74 0

Что известно

Компания Realme готовится представить новую линейку смартфонов Note, конкурирующую с популярными Redmi Note от Xiaomi. По слухам, одной из первых моделей станет очень доступный Realme Note 50.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">First in the series. Первый в мире.

Автор: Andrii S. Дата публикации: 18.01.2024
Комментарии
Всего комментариев: 0
Здесь может быть написан ваш комментарий
 
 

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
Realme Note 50 – на подходе новая ультрабюджетная модель – дешевле $120!