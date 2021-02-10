Realme одумалась. Android 12 доберется до Realme Pad

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Негативная реакция пользователей заставила компанию передумать

В прошлом году свет увидел планшет Realme Pad, который благодаря доступной цене сыскал солидную армию пользователей. Но, оказалось, что компания приготовила для покупателей своего первого планшета неприятный сюрприз — он не получит обновление до Android 12.

Такая политика компании вызвала волну недовольства, и явно поубавила энтузиазма покупать Realme Pad. Негативная реакция пользователей подтолкнула Realme пересмотреть политику поддержки планшета. Компания официально сообщила изданию AndroidAuthority, что обновит планшет до Android 12 примерно в третьем квартале нынешнего года. При этом Realme Pad гарантировано будет получать патчи безопасности в течение 3-х лет.

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На данный момент компания удалила со своего официального форума любые упоминания о том, что Realme Pad не получит крупного обновления до актуальной версии Android. Скорее всего, все дело закончится выпуском апдейта до Android 12, а потом планшет будет только получать обновления безопасности.

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Источник: androidauthority