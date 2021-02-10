Realme объявляет ребрендинг: прощай, "Dare to Leap", привет "Make it Real" – что изменится в бренде?

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ВРЕМЯ ИЗМЕНЕНИЙ

Компания Realme, входящая в экосистему OPPO и холдинг BBK, начинает свой шестой год на рынке по масштабному ребрендингу. Согласно информации на сайте компании, основатель Realme Скай Ли в открытом письме объявил о новом видении бренда и смене слогана с "Dare to Leap" на "Make it Real".

По словам Ли, Realme переходит от "ориентации на возможности" к "ориентации на бренд", то есть компания будет фокусироваться на повышении ценности бренда и привлеченности пользователей.

Среди изменений – обновленный логотип с более четкими деталями и «глобальным» видом. Линейка бренда останется прежней – флагманы GT, номерные серии и бюджетные С-серии.

Realme стремится оставаться технологическим брендом, ориентированным на молодежь и "превращать возможности в реальность", отметил Ли. Компания уже имеет 200 млн. пользователей по всему миру.

Выдержит ли популярный бренд этот ребрендинг, будут ли изменения приоритетов в линейках смартфонов и выдержит ли бренд изменения – увидим в ближайшее время.

Источник - realme