Realme объявила глобальную дату презентации серии Realme 12 Pro – 29 января. Все характеристики и цвета новинок!

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В нетерпении ждем!

Уже несколько дней Realme активно дразнит нас слухами о предстоящей серии Realme 12 Pro. Но до сих пор не было ничего известно о дате презентации смартфонов, мы могли только предположить. И вот это произошло: компания объявила дату анонса – 29 января.

Основной изюминкой смартфонов будет их дизайн, как сообщает компания, разработанная в сотрудничестве с дизайнером Оливье Савео. Смартфоны будут выполнены из экокожи в фирменном синем (Submarine Blue) или бежевом (Navigator Beige) вариантах. Кроме того, 12 Pro+ также будет доступна в версии Explorer Red.

Дуэт Realme 12 Pro будет иметь 6,7” AMOLED-дисплей с изогнутыми краями, разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Ожидается, что оба устройства будут работать под управлением Android 14 на базе Realme UI 5, как мы видели на недавнем видео, и будут иметь подэкранный датчик отпечатков пальцев для безопасности.

Из фишек и тренда смартфонов 2024 года устройства получат непревзойденные камеры. Постер с датой запуска, опубликованный брендом, позволяет посмотреть на Realme 12 Pro+, оснащенный перископической телефотокамерой. Кроме того, бренд подтвердил, что серия 12 Pro будет оборудована 50-мегапиксельной камерой Sony IMX890.

Сообщается, что Realme 12 Pro и 12 Pro+ будут иметь одинаковую основную камеру и 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив Sony IMX355. В то время как 12 Pro будет оснащен 32-мегапиксельной телефотокамерой с 2-кратным оптическим зумом, вариант Pro+ будет благословен перископической телефотокамерой OmniVision OV64B с поддержкой 3-кратного оптического зума. Подтверждено, что 12 Pro+ поддерживает 6-кратный зум без потерь и 120-кратный цифровой зум. Для селфи 12 Pro будет иметь 16-мегапиксельную фронтальную камеру, тогда как 12 Pro+ будет оснащен 32-мегапиксельной селфи-камерой.

Realme 12 Pro и 12 Pro+ будут работать на базе чипов Snapdragon 6 Gen 1 и Snapdragon 7s Gen 2 соответственно. Ожидается, что оба устройства будут оснащены аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт. На мировой рынок поступит линейка с 12 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ постоянной памяти.

До презентации смартфонов осталось две недели, и нам известно почти все о будущих новинках. Мы уверены, что смартфоны получат ошеломляющий успех, как это было с серией Realme 11 Pro.

Источник: X