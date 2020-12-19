Глобальные продажи Realme X7 Pro уже стартовали
Интересный смартфон Realme X7 Pro со вчерашнего дня начал продаваться на территории Таиланда, что ознаменовало его появление на глобальном рынке.
Буквально неделю назад мы рассказывали вам о том, что на глобальном рынке появится очередной очень интересный смартфон от всё ещё молодого (по крайней мере, в душе) бренда Realme.
В этом году Realme представила новую линейку Х7 в Китае. Презентация прошла еще 1 сентября 2020 года. Мы говорили о том, что один из смартфонов линейке обязательно должен выйти до конца года на глобальном рынке, и, наконец, это случилось. Им стал Realme X7 Pro, официально презентованный вчера в Таиланде.
Напомним, что Realme X7 Pro работает на флагманском чипсете от MediaTek Dimensity 1000+ с поддержкой 5G-сетей. Таиланд – одна из немногих стран Юго-Восточной Азии, где есть возможность подключиться к сетям пятого поколения, хотя зона покрытия и ограничена. Все же для многих такой свежий чип будет приятным дополнением к уже неплохим характеристикам.
В смартфон установлен 6.55-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц, а также частотой дискретизации сенсора 240 Гц.
Ключевыми характеристиками Realme X7 Pro являются очень быстрая зарядка мощностью 65 Вт и основная камера на 64 Мп.
Смартфон уже продается в крупных интернет-магазинах в одном варианте памяти и двух цветах - черном и градиентном. Цена за версию 8/128 ГБ составляет 16 990 бат или 570 долларов.
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Источник: Playful Droid
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