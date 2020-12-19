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Глобальные продажи Realme X7 Pro уже стартовали

19.12.2020 2331 0

Интересный смартфон Realme X7 Pro со вчерашнего дня начал продаваться на территории Таиланда, что ознаменовало его появление на глобальном рынке.

 

Realme X7

 

Буквально неделю назад мы рассказывали вам о том, что на глобальном рынке появится очередной очень интересный смартфон от всё ещё молодого (по крайней мере, в душе) бренда Realme.

 

В этом году Realme представила новую линейку Х7 в Китае. Презентация прошла еще 1 сентября 2020 года. Мы говорили о том, что один из смартфонов линейке обязательно должен выйти до конца года на глобальном рынке, и, наконец, это случилось. Им стал Realme X7 Pro, официально презентованный вчера в Таиланде.

 

Напомним, что Realme X7 Pro работает на флагманском чипсете от MediaTek Dimensity 1000+ с поддержкой 5G-сетей. Таиланд – одна из немногих стран Юго-Восточной Азии, где есть возможность подключиться к сетям пятого поколения, хотя зона покрытия и ограничена. Все же для многих такой свежий чип будет приятным дополнением к уже неплохим характеристикам.

 

Realme X7 Pro

 

В смартфон установлен 6.55-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц, а также частотой дискретизации сенсора 240 Гц.

 

Ключевыми характеристиками Realme X7 Pro являются очень быстрая зарядка мощностью 65 Вт и основная камера на 64 Мп.

 

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Смартфон уже продается в крупных интернет-магазинах в одном варианте памяти и двух цветах - черном и градиентном. Цена за версию 8/128 ГБ составляет 16 990 бат или 570 долларов.

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Realme X7 Pro глобальный рынок

 

Источник: Playful Droid


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Realme Realme X7 Pro
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 19.12.2020

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Глобальные продажи Realme X7 Pro уже стартовали