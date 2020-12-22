iPhone 12 ожидаемо занял первое место в списке самых продаваемых 5G-смартфонов конца 2020 года

485

Apple снова переиграла всех: iPhone 12 – самый популярный 5G-смартфон прямо сейчас.

Сразу после презентации iPhone 12 и iPhone 12 Pro новые смартфоны Apple традиционно показали отличные показатели продаж. Однако, кроме банальной неплохой выручки, компании из Купертино есть еще чем гордиться.

Подсчеты продаж iPhone 12 крупным агентством Counterpoint Research показали, что самые популярные iPhone 2020 года набрали 24% от всех продаж 5G-смартфонов за октябрь 2020 года.

Читать также: Маленькие флагманы никому не нужны. Спрос на iPhone 12 mini тому подтверждение﻿

Аналитики Counterpoint Research в своем исследовании подытожили, что на рынке сейчас существует большой спрос на обновление старых устройств до новых 5G-смартфонов, особенно в рамках базы iOS, которая всегда активно привлекала и до сих пор привлекает как новых пользователей, так и старых фанатов техники Apple. Интересно, что сама Apple решила не только не рассказывать о количестве проданных устройств, но и вообще как-либо комментировать это достижение.

Samsung Galaxy Note Ultra 5G, выпущенный по цене 1300 долларов, был признан третьим по популярности 5G-устройством. За ним следует продукция китайских брендов Huawei и Oppo.

Apple представили линейку смартфонов iPhone 12 в октябре, но продажи стартовали не сразу, а несколькими волнами. iPhone 12 и iPhone 12 Pro попали на прилавки магазинов в октябре. После них последовали iPhone 12 mini и самый большой iPhone этого года – iPhone 12 Pro Max – в ноябре.

﻿

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube!﻿

Источник: Apple Insider



https://andro-news.com/news/umnye-ochki-apple-glass-budut-imet-unikalnye-linzy-menyayuschie-.html Умные очки Apple Glass будут иметь уникальные линзы, меняющие свой цвет в зависимости от освещения(в Адм. панель)