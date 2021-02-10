Realme Pad 2: официальная дата презентации и подробные характеристики главного конкурента Redmi Pad

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Достойная замена первому поколению

Компания Realme наконец-то опубликовала официальные постеры своего нового бюджетного планшета Realme Pad 2. Слухи о нем ходили уже несколько месяцев и теперь на этих фотографиях раскрыта официальная дата презентации, внешность и характеристики нового устройства.

Планшет будет оснащен довольно большим IPS экраном с диагональю 11.5 дюймов, разрешением 2000*1200 пикселей. Рамки вокруг дисплея стали тоньше по сравнению с первым поколением, а сама диагональ подросла более чем на дюйм. Также панель получила адаптивную частоту развертки от 40 до 120 Гц.

Сердцем Realme Pad 2 станет MediaTek Helio G99. Это хорошо известный чип по бюджетным смартфонам компании и такой же был установлен у его главного конкурента Redmi Pad. Зарекомендовал он себя хорошо, энергоэффективный и мощности достаточно для большинства повседневных задач и даже позволяет поиграть в современные игры.

Кроме этого, устройство оснастят батареей на 8360 мАч с зарядкой на 33 Вт, и это означает, что автономность будет на достаточно высоком уровне. Также на официальных фото можно увидеть отверстия четырех динамиков. Работать все будет под управлением Realme UI 4.0 на базе операционной системы Android 13.

Стабильность прошивки не вызывает вопросов, а вот функциональность в планшетах раньше немного уступала MIUI. Поэтому нужно будет смотреть, есть ли специфические оптимизации оболочки в этом поколении, будет ли просто растянут интерфейс смартфона.

Презентация планшета ожидается уже через 2 дня, 19 июля, в Индии. Главным нераскрытым вопросом остается цена, и именно от нее будет зависеть, сможет ли планшет перетащить продажи бюджетных планшетов на себя.

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Источник: twitter