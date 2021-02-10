Изображения Realme Pad X: мощь и красота от Realme

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Одна из версий будет даже светиться в темноте

Вчера Realme объявила о желании представить 26 мая свой новый планшет, который «порвет» всех конкурентов в своей ценовой категории. При этом компания даже не стала озвучивать имя «карателя» и те характеристики, которые в итоге позволят ему выйти победителем в схватке. Но прошел день и Realme готова назвать имя своего героя и даже показала его.

Название ему дали Realme Pad X и в сводках инсайдеров он упоминался ранее как Realme Pad 5G. Чтобы показать преемственность с брендом и выделить новинку на фоне конкурентов, она получит эффектную и броскую расцветку. Помимо черного и синего цветов, Realme Pad X предложит «гоночную» зеленую расцветку с рисунком, напоминающим финишный флажок. К слову, эта версия флуоресцентная и будет светиться в темноте. Смотреться должно эффектно, но бесполезно.

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По данным инсайдеров, Realme Pad X предложит 120-герцовый дисплей разрешением 2360х1640 точек, чипсет Snapdragon 870, ,батарею емкостью 8360 мАч, 4/6 Гб оперативной памяти и 64/128 Гб постоянной. Среди отличительных черт планшета также называют поддержку стилуса. Есть прогноз, что планшет получит премиальную модификацию с чипом Snapdragon 8 Gen 1. Так это или нет, узнаем на следующей неделе.

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Источник: EqualLeaks﻿