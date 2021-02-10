Realme продает миллионами смартфоны номерной серии

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Компания продала 40 млн устройств номерной линейки

Завтра состоится презентация Realme 9i в Индии и перед анонсом глава индийского подразделения компании решил рассказать об успехах Realme по продажам устройств. Было заявлено, что Realme удалось реализовать 40 млн смартфонов номерной серии. Напомним, что в модельном ряду компании помимо номерной линейки предлагают аппараты серий С, X, GT, V и Q.

Глава подразделения Realme в Индии Мадхав Шет заявил о том, что номерная линейка мобильных устройств компании является одной из ключевых для нее. Она ориентирована на молодежную аудиторию по всему миру и в ней компания реализовала целый ряд новаций, которые были хорошо приняты пользователями. При этом топ-менеджер интригует тем, что в этом году у Realme «захватывающие планы по расширению серии», а также она замахнется на то, чтобы менять отрасль в целом. О чем конкретно идет речь, сказано не было.

В феврале должны представить Realme 9 и Realme 9 Pro. На прошлой неделе в сеть слили изображения «прошки» и стало известно, что она получит чипсет Snapdragon 695, 6/8 Гб оперативной памяти, 128 Гб постоянной, 6,59-дюймовый экран, батарею на 5000 мАч и тройную тыльную камеру с датчиками изображения 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп.

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Источник: gizmochina