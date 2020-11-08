Realme готовят новый бюджетник на Snapdragon 460

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Realme не остановить: компания собирается добавить еще один бюджетник к списку своих устройств.

Realme C15 Qualcomm﻿

Вчера в базе данных GeekBench фанаты Realme обнаружили новое устройство бренда. Интересен этот факт тем, что перед нами самое первое упоминание этого устройства.

Новый смартфон имеет номер модели RMX2194. Кроме простого упоминания номера устройства и результатов теста бенчмарка, у нас на руках появились его ключевые характеристики.

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Неизвестный смартфон Realme будет работать на чипе Snapdragon, имеющим кодовое имя Bengal. Мы уже знаем, что под этим именем скрывается Snapdragon 460. Чип работает в паре с 4 Гб оперативной памяти, а прошивкой выступает Android 10.

Неизвестное устройство Realme сумело набрать 254 очка в одноядерном тесте, в то время как в многоядерном тесте оно набрало 1171 очков. Кроме этого, страница устройства на сайте GeekBench других подробностей о бюджетнике от Realme ничего интересного не показала.

Напомним, что китайский производитель смартфонов в настоящее время имеет только два устройства с чипсетом Snapdragon 460, а именно C17 и C15 Qualcomm Edition. Оба смартфона являются бюджетными решением, почему можно ожидать более чем скромного ценника на Realme RMX2194. Учитывая номер модели, можно предположить, что RMX291 также будет относиться к серии устройств с буквой С.

Так или иначе, в скором времени должно появиться больше информации. Будем ждать подробностей о технических характеристиках и внешнем виде.

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Источник: GSMArena



https://andro-news.com/news/novyy-flagman-xiaomi-so-snapdragon-875-na-bortu-poyavilsya-v-baz.html Новый флагман Xiaomi со Snapdragon 875 на борту появился в базе GeekBench(в Адм. панель)