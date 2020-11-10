Китай отправил на орбиту первый спутник с возможностью раздачи сетей 6G

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Китайские инженеры не перестают удивлять – теперь на орбите будет крутиться 6G-спутник.

На официальной странице Китайского университета науки электроники и техники в WeChat 6 ноября был выложен пост о том, что первый в мире экспериментальный 6G-спутник, названный в честь университета, был успешно поднят со станции Long March 6 и в тот же день вышел на запланированную орбиту.

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В официальном докладе говорится, что устройство оснащено терагерцевой антенной связи, разработанной Университетом науки электроники и техники Китая совместно с ведущими китайскими лабораториями. Он установит на спутниковой платформе канал приема-передачи и проведет первый в мире эксперимент по использованию терагерцовой технологии связи в космосе.

В докладе также сообщено, что в дополнение к экспериментам в области 6G спутник будет также использоваться для развития работы интеллектуальных услуг в городах Китая, предотвращения стихийных бедствий, землеустройства, охраны окружающей среды и мониторинга крупного инфраструктурного строительства.

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Естественно, вывод нового спутника поможет Китаю оставаться впереди планеты всей в гонке за 6G-связью. Кроме того, Китай является лидером и в технологии 5G, развивая сети нового поколения быстрее, чем другие страны, на что активно реагируют производители смартфонов. Весь 2020 год мы наблюдали за взрывом популярности 5G-смартфонов на территории Поднебесной. Посмотрим, как быстро китайские ученые смогут развернуть тестирование совершенно новой технологии.

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Источник: BBC



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