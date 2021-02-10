Realme туда же: отказ от комплектной зарядки. Причины и почему нет повода для паники

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Все ради экологии и такое явление становится нормой

Постепенно урезанный комплект поставки смартфона становится одним из параметров, который пользователям стоит оценивать при выборе Android-устройства. Если раньше мы с вами иронизировали и подшучивали над адептами Apple, которых компания пытается развести на лишнюю десятку баксов, то теперь отказ от зарядного адаптера в комплекте поставки становится нормой для аппаратов на базе Android.

К числу тех, кто пошел по стопам Apple присоединилась и Realme. Так, буквально вчера компания официально подтвердила, что в комплекте с Realme Narzo 50A Prime не будет идти зарядный адаптер. Интересно, что в отличие от той же Xiaomi компания решила ударить не по флагманскому сегменту, а по бюджетному, где каждый доллар на счету и основная аудитория не располагает большим бюджетом на покупку смартфона.

Со своей стороны Realme попыталась успокоить фанатов компании, заявив, что продавать смартфон без зарядки — это норма, если в комплекте с предшественником шел зарядный блок аналогичной мощности. Если же речь идет о внедрении более совершенной и мощной скоростной зарядки, то тогда адаптер должен входить в комплект поставки.

Не забыли в Realme прикрыться заботой об окружающей среде, заявив, что отказ от зарядки позволит снизить негативное воздействие на природу, уменьшив выбросы угрерода в атмосферу. Правда, каким образом отказ от зарядного устройства в одной модели может существенно повлиять на очищение «легких» планеты, представители компании предпочли не уточнять. Ведь зеленая инициатива с урезанным комплектом поставки распространяется только на Realme Narzo 50A Prime. Компания заявила, что «будущие устройства Realme и Narzo будут поставляться с зарядными адаптерами в коробке, как обычно». Но слово «все» компания предусмотрительно пропустила, оставив для себя возможность маневра.

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Источники: xda developers, realme