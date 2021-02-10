Realme UI 3.0 на основе Android 12 скоро, первое знакомство с оболочкой

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Realme спешит выпустить фирменную оболочку на базе Android 12

Вчера анонсировали стабильную версию операционной системы Android 12, которая все еще находится в пути на смартфоны. Первые аппараты с ней обещают в ближайшие несколько недель, а также должна начаться череда премьер новых оболочек от производителей на двенадцатой итерации зеленого робота. В числе первопроходцев окажется Realme с новым пользовательским интерфейсом Realme UI 3.0 на основе Android 12.

Естественно, что новая оболочка должна предложить изменения по части дизайна и функциональности. Что это будут за правки, конкретной информации нет. Но с большой долей вероятности мы увидим в ней множество сходных черт с ColorOS 12 от Oppo. Компания предпочитает ограничиваться обещаниями, что Realme UI 3.0. уже скоро и тогда мы и узнаем, что принесет с собой новая версия пользовательского интерфейса. По слухам, первая сборка оболочки выйдет уже 13 октября.

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Ребятам из ресурса GSMArena повезло чуть больше, они увидели Realme UI 3.0 раньше других. Они каким-то способом сумели заполучить фоточки Realme GT Neo 2 с предустановленной оболочкой. На снимках показали рабочий стол, шторку меню «О телефоне» и прочие детали. Также, стало известно, что Realme UI 3.0 предложит функцию виртуального расширения оперативной памяти и размер «подкачки» составит 3 Гб.

Ожидается, что изначально новая оболочка придет на смартфон realme GT 5G, а недавно анонсированный Realme GT Neo 2 будет получит ее «из коробки». В последнем случае речь идет о версии смартфона для глобального рынка, в Китае смартфон уже доступен с Realme UI 2.0.

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Источники: gsmarena, beebom