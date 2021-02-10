Раскрыты европейские цены на Realme GT Neo 2

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Ожидаемо дороже чем в Китае

Почти две недели назад в Китае дебютировал Realme GT Neo 2, который пришел на смену первому поколению, сохранив близкое к оптимальному соотношение характеристик и цены. На прошлой неделе компания подтвердила, что новинка не останется эксклюзивом для рынка Китая и выйдет за его пределы. Смартфон точно будет продаваться в Индии, и сетевой информатор Судханшу Амбхоре обещает появление Realme GT Neo 2 на рынке Европы.

Издание Mysmartprice на правах эксклюзивности сообщило, что на рынок Европы смартфон придет в двух модификациях с 8/128 Гб и 12/256 Гб памяти. Уже и цены известны. Так, за базовую версию запросить должны 369 евро или $428, а старшую модификацию должны оценить в 459 евро или $532. Для сравнения в Китае за realme GT Neo 2 в таком исполнении запросили $371 и $464 соответственно.

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Напомним, что Realme GT Neo 2 обладает 120-герцовой AMOLED-панелью разрешением 2400х1080 пикселей и диагональю 6,62 дюйма, аккумулятором емкостью 5000 мАч с быстрой 65-ваттной зарядкой и системой охлаждения. Построен смартфон на восьмиядерном чипе Snapdragon 870, предлагает экранный дактилоскопический датчик, стереодинамики и селфи-модуль на 16 Мп. Для основной камеры предложили три датчика, где главный на 64 Мп, а два прочих разрешением 8 Мп и 2 Мп.

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Источник: mysmartprice