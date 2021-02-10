Realme V50 и V50s – рендеры, характеристики, цена от $210

101

Новый бюджетник ﻿Realme V50﻿

Два смартфона Realme без заметных отличий между собой были сертифицированы China Telecom. Модели V50 и V50s имеют идентичные известные технические характеристики, комбинации памяти и цены, единственное отличие – номер модели. Аппараты предназначены для разных рынков Китая и представляют собой варианты младшего смартфона с двумя камерами на задней панели.



Realme V50/V50s имеют процессор Mediatek 6100+, поддерживающий соединение 5G. Доступны три варианта оперативной памяти и два варианта накопителя для моделей в трех ценовых категориях.



Телефоны оснащены экраном 6,72” с разрешением Full HD+ и отверстием для 8 МП селфи-камеры. Двойная камера на задней панели имеет разрешение 13 МП + 2 МП.



Остальные характеристики включают порт USB-C, 3,5-мм аудиоразъем и слот для карт памяти microSD на 256 ГБ. Ожидается, что Realme будет продавать V50 и V50s за 1199 юаней ($170) за версию 4/128 ГБ, 1499 юаней ($210) за 6/128 ГБ или 1799 юаней ($250) за 8/256 ГБ. Дата релиза пока неизвестна.

Источник: GSMArena