Очередной слив информации о TWS-наушниках Samsung Galaxy Buds Pro – теперь секретов нет

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Похоже, интриги касаемо Samsung Galaxy Buds Pro совсем не осталось – все главные характеристики уже слиты.

Мы уже писали о новых наушниках от Samsung Galaxy Buds Pro. По сути, про готовящиеся флагманские TWS-наушники мы уже знаем все: и внешность, и характеристики и даже примерный ценник. Но Интернету всегда всего мало.

Сегодня мы получили еще одну большую порцию новой информации об ожидаемых наушниках. Напоминаем, что до их презентации остается всего несколько недель.

Новой утечкой поделился пользователь с ником WalkingCat в своем Твиттере. На выложенном им изображении красуются основные особенности новых Galaxy Buds Pro в сравнении с уже имеющимися беспроводными наушниками от корейцев. Самая заметная новость – подтверждение ценника. Судя по всему, наушники будут продаваться по цене 199 долларов.

На фотографии видно, что в Galaxy Buds Pro установят 2-сторонние динамики, прямо как в Galaxy Buds Plus, а также добавят более мощное активное шумоподавление. Samsung называет эту функцию интеллектуальным шумоподавлением. По слухам, в новых наушниках будет использоваться три режима «шумодава»: режим «разговора», режим «окружающий звук» и непосредственно шумоподавление с регулировкой его уровня.

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Galaxy Buds Pro будут защищены по стандарту IPX7. Наконец, мы узнали, что Galaxy Buds Pro будет предлагать неплохой срок работы от одного заряда - 8 часов проигрывания музыки (28 часов с зарядным кейсом) и 4,5 часа в режиме разговора (15 часов – с кейсом).

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Источник: Twitter



https://andro-news.com/news/v-seti-uzhe-poyavilis-pervye-rendery-tws-naushnikov-samsung-gala.html В Сети уже появились первые рендеры TWS-наушников Samsung Galaxy Buds Pro(в Адм. панель)