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Redmi 12C и Poco C55 получили HyperOS (MIUI 15) на базе Android 14 – а когда же Redmi Note 12 Pro?

29.12.2023 42 0

Теперь и ультрабюджетники

Компании Xiaomi и Poco продолжают обновление своих смартфонов до новейшей версии фирменной прошивки на основе Android 14. В этот раз на очереди – ультрабюджетные модели Redmi 12C и Poco C55, которые получили возможность загрузить и установить HyperOS от Xiaomi.

Redmi 12C и Poco C55 получили HyperOS (MIUI 15) на базе Android 14 – а когда же Redmi Note 12 Pro? – фото 1

Логики в закономерности рассылки обновлений брендом наверняка можно не искать – Redmi Note 12 Pro 5G глобальную HyperOS все еще не получил, флагманы Xiaomi 12 тоже – но ультрабюджетники уже получают.

HyperOS предлагает пользователям дополнительные настройки персонализации интерфейса, улучшенную производительность и новые функции по сравнению с предыдущей версией MIUI 14 на базе Android 13. Размер обновления составляет около 3.9 ГБ. Установить его можно как через OTA, так и через Recovery.

Redmi 12C и Poco C55 получили HyperOS (MIUI 15) на базе Android 14 – а когда же Redmi Note 12 Pro? – фото 2

Эти смартфоны фактически являются клонами друг друга, с аналогичными характеристиками – 6,71-дюймовым IPS LCD дисплеем с HD+, процессором Helio G85, три модуля камеры 50+2+2 Мп и батарея на 5000 мАч.

Если официальное обновление еще не последовало, загрузить HyperOS на основе Android 14 можно здесь:

Redmi 12C - скачать

Poco C55 - скачать

Автор: Andrii S. Дата публикации: 29.12.2023
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Redmi 12C и Poco C55 получили HyperOS (MIUI 15) на базе Android 14 – а когда же Redmi Note 12 Pro?