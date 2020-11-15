Redmi 9C с NFC обзор: умеренно быстрый, но выносливый

400

Обозреваем Xiaomi Redmi 9C, который в целом стоит своих денег, но уже не бескомпромиссная заявка на успех

Добротный пластик и скучный облик

Дисплей и звук

Производительность

Камера

Автономность

Выводы

Сегодня Redmi 9C обзор и выясняем насколько удачным вышел бюджетник. Линейку смартфонов Redmi компания Xiaomi вывела на рынок в 2013 году, с тех пор ее представители делали продажи компании. Обычные Redmi — это самые доступные устройства бренда, а Redmi Note — добротный средний класс для тех, кто не прочь заплатить больше. И вроде бы компания «может в бюджетники», но от однообразия моделей уже тошнит.

К плеяде «конвейерных» примкнул Redmi 9C, который недостаточно крут по большинству характеристик, а главное его преимущество заключается в том, что «вот по такой цене и с таким набором качеств конкурентов немного». А еще предложили NFC — черта для подобных аппаратов редкая. Фокус с невысокой ценой уже привычный в исполнении Xiaomi, но не оказалось ли теперь слишком много изъянов, которые уже не окупит и низкий прайс?

Добротный пластик и скучный облик

Внешне Redmi 9C оформлен аскетично, но актуально. Естественно, со скидкой на статус и стоимость устройства. Какими-то дизайнерскими ухищрения похвастаться Redmi 9C не может. Это невыразительный, с утилитарным обликом гаджет.

Рамки вокруг дисплея свели до минимума настолько, насколько это возможно в случае с недорогим аппаратом. Поэтому имеем солидный подбородок, который выдает в Redmi 9C его принадлежность к бюджетникам. Понятное дело, что к оформлению селфи-модуля подошли стандартно — спрятали в капельке-вырезе. Сам корпус и грани из матового пластика, субъективно устройство выглядит как дешевая мыльница. Попытка облагородить — текстурированная «спинка».

На тыльной стороне Redmi 9C NFC установили сканер отпечатков пальцев и основную камеру с двумя датчиками изображения и светодиодной вспышкой. Дактилоскопический датчик — старый добрый емкостный сенсор, срабатывающий быстро с минимальным процентом сбоев. При желании можно разблокировать смартфон только взглянув на него — функция Face Unlock числится среди Redmi 9C характеристик. Но это не самый надежный способ, и работает он не так уж шустро, как хотелось бы. Лишь знайте, что опция такая предложена.

Отдельное «спасибо» производителю за разъем microUSB. Видимо, компания решила, что новый бюджетник не дорос до более актуального разъема. Хотя давно пора отказаться от его использования и начать массово устанавливать USB Type-C. Пожаловаться также хочется на размеры и вес. Габариты Xiaomi Redmi 9C составили 164,9х77,07х9 мм и он тяжеловат — 196 грамм. Из-за веса первое время держать смартфон в руке не очень комфортно, но со временем привыкаешь. Пользоваться свободно Redmi 9C одной рукой вряд ли у кого получится, дотянуться до углов 6,53-дюймового экрана сложно. Но это данность современных устройств, которые требуют двух рук в большинстве сценариев.

Приятная особенность Redmi 9C — лоток для двух SIM-карт и одной карты microSD раздельный. Сложно понять, почему в бюджетниках такое решение можно применить, а вот во флагманах нет, заставляя терпеть тяготы лишения преимущества в виде расширения внутреннего хранилища. Логика управления традиционная для устройств Xiaomi: навигационные клавиши виртуальные, а на корпусе расположены только механическая клавиша включения и качелька регулировки громкости.

Экономия «на спичках» прослеживается в том, что в комплекте не идет силиконовый чехол. В сам комплект поставки помимо Xiaomi Redmi 9C входит кабель, зарядный адаптер на 10 Вт, скрепка для извлечения лотка с симками и документация.

Дисплей и звук

Естественно, что, когда речь заходит о бюджетном устройстве ожидать тут OLED-матрицу не стоит. Среди характеристик Redmi 9C заявлен IPS-экран яркостью 400кд/м2, что для бюджетника достойно. Диагональ дисплея 6,53 дюйма. Любят производители воткнуть в бюджетник экран побольше. Разрешение составило 1600х720 пикселей и соотношение сторон 20:9. Если задаться целью, то можно различить пикселизацию невооруженным глазом на шрифтах, а вот углы обзора хорошие.

На солнце пользоваться Redmi 9C можно, но назвать комфортной работу с ним при ярком солнечном свете сложно. Картинка блекнет и сохранить цветность не получается. Матрица склонна к бликам и нужно понимать, что для своей ценовой категории панель выдает нормальную яркость. Но стоит быть готовым прикрыть экран Xiaomi Redmi 9C ладонью, чтобы удобнее было что-то прочитать на экране в яркий солнечный день.

Уровень контрастности, резкость и четкость изображения на экране смартфона можно назвать хорошими. Также многим может понравиться естественная цветопередача, без ядовитых оттенков. Имеется темный режим и фильтрация синего цвета поэтому смартфон не плох для чтения в темноте.

Единственный динамик в Xiaomi Redmi 9C совмещает в себе функции музыкального и разговорного — справляется со своими задачами неплохо, но без претензий на высокое качество звучания. Глубоких и насыщенных частот вы тут не расслышите. Звук при использовании проводных наушников можно описать как ничем ни примечательный и пресный, без каких-то ярких особенностей. В случае с беспроводной гарнитурой — та же история, звук как звук. Bluetooth 5.0 позволяет подключать любые наушники, но поддержки aptX или LDAC здесь нет — не рассчитывайте на приличный уровень звучания.

Производительность

Обычно, когда стояла задача выкатить качественный бюджетник по принципу «дешево и сердито», Xiaomi брала на вооружение стратегию создать мобильник, сочетающий в себе емкий аккумулятор и чуть более мощную аппаратную чем у соперников за аналогичную цену платформу. В случае с Redmi 9C компания несколько отошла от этого принципа и предложила не гоночный чип Helio G35. Сложно свыкнуться с наличием чипа MediaTek, многие предпочли бы увидеть бюджетного уровня процессор от Qualcomm.

Предложенная аппаратная платформа состоит из восьми ядер с тактовой частотой 2,3 ГГц. Графический чип — PowerVR 8320. Произведена система на чипе по 12-нанометровому техпроцессу. Объективно — все выглядит не очень современно и даже веет архаичностью. Но в целом по меркам бюджетной платформы Helio G35 выдает приличную для своего уровня производительность, обеспечивая нормальную работоспособность. В AnTuTu Redmi 9C смог выдать чуть больше 94 тысяч попугаев, в многоядерном тесте Geekbench — 507 баллов.

Правда, говорить о каких-то серьезных игровых способностях, не приходится. Он позволяет запускать множество простеньких игр, но не более. Впрочем, вполне адекватная отдача от бюджетника. Xiaomi Redmi 9C хорошо справляется с открытием базовых приложений и исполнением всех основных задач, но общей гладкости системе не хватает. Он точно не «летает» и есть общее ощущение, что смартфон работает неспешно. Заметно подтормаживание в различных сценариях работы, но до критических проблем дело не доходит.

В Xiaomi Redmi 9C установлено 2/3 Гб оперативной памяти LPDDR4x и 32/64 Гб постоянной eMMC 5.1. Можно сказать, что оперативки впритык, даже несмотря на то, что тут предложили не требовательную HD-панель. Это в числе прочего не лучшим образом сказывается на скорости работы. А вот постоянной памяти у Redmi 9C вполне нормально, особенно если вспомнить, что реализовали поддержку карт памяти. Благо предусмотрен отдельный слот, поэтому ради нее убирать вторую симку не придется.

Камера

Важнейший элемент имиджа Redmi 9C — двойная основная камера. Именно имиджа, а не практическая и действенная составляющая. Здесь впору разразиться тирадой на тему того, как нас обманывают производители. Наглядно видим картину, когда из двух датчиков реально полезен только один. Вот и получается паритет между бестолковым и рабочим модулями, а в понимание «основная камера» входит только один сенсор на 13-мегапикселей.

А еще компания схитрила и встроила датчики изображения в блок квадратной формы, создавая иллюзию, что сенсоров три. На самом деле одно отверстие — заглушка. Хотя на других рынках есть версия с тройной основной камерой, где третий модуль для макросъемки на 2 Мп.

Второй датчик на 2-мегапикселя отвечает за измерение глубины резкости и помогает рисовать программное боке. Если закрыть датчик глубины, то можно убедиться, что смартфон снимает без него абсолютно так же. При хорошем внешнем освещении Redmi 9C выдает неплохие снимки, но он малопригоден для создания фотографий в условиях плохого внешнего освещения.

Днем фоточки предлагают хорошую цветопередачу, контрастность и получаются четкими. Но если быть дотошным и приняться рассматривать каждый снимок скрупулезно, то можно увидеть, что где-то камера промахнулась с программным размытием, где-то не вытянула отдельные объекты, есть вопросы к балансу белого и при приближении наблюдается потеря резкости. Как бы то не было — для своего ценового уровня смартфон снимает соответственно.

Камера ни сильная, ни слабая сторона Redmi 9C. Звезд с неба не хватает, но откровенно в грязь лицом не ударила. Она справляется со своими задачами, и свой бюджет оправдывает полностью. Потому предъявлять к ней какие-то завышенные требования, было бы несправедливо.

Фронтальная камера в Xiaomi Redmi 9C — простая на 5-мегапикселей. Что-то рассказать о ней не выходит. Она снимает и делает это вполне нормально. Опять же придется сделать оговорку, что качество селфи полностью отвечает заявленному бюджету.

Автономность

Xiaomi все чаще оснащает устройства емкими аккумуляторами — Redmi 9C не исключение. Тут стоит батарейка на 5000 мАч, и добавляем к ней не слишком мощную аппаратную платформу, и не прожорливый экран — получаем расчетную автономность серьезного уровня.

Производитель заявляет, что срок службы аккумулятора увеличен на 25% по сравнению с рыночным стандартом. При этом, что такое «рыночный стандарт» компания предпочла не уточнять, предоставив нам простор для догадок и умозаключений. Главное было заявить, что батарейку прокачали, а вот «пощупать» и ощутить эти улучшения вам вряд ли удастся.

Деградация же источника питания Xiaomi Redmi 9C начнется только после того, как вы зарядите смартфон в 1001 раз, поэтому без боязни за износ батарейки можно заряжать ее хоть каждый день. Проверить это заявление на практике тоже вряд ли получится.

Ресурса аккумулятора хватает минимум на полтора дня уверенной работы при серьезной нагрузке. Продержится Redmi 9C и дольше, но максимальная продолжительность работы напрямую зависит от сценариев работы со смартфоном. Три дня он точно «выстоит», если пользоваться им умеренно. Это не так чтоб очень круто с оглядкой на емкость батарейки, но прилично.

Еще один аспект характеристик Redmi 9C, где производителю пришлось «ужаться» ради удешевления — зарядка на 10 Вт. С адаптером питания на полную зарядку уходит почти 2 часа. Батарейка емкая и нужно быть готовым к тому, чтобы дать больше времени смартфону «подкрепиться».

Выводы

Xiaomi Redmi 9C отвечает заявленному позиционированию — смартфон-долгожитель с умеренной производительностью. Но, пожалуй, только чип NFC выделяет его на фоне «одноклассников». С основными обязанностями Redmi 9C справляется, но общее хорошее впечатление меркнет на фоне неспешной работы операционной системы и обычной камеры. После знакомства с Redmi 9C появляется четкое понимание, что ничего даром не дается и низкий прайс не просто так. Во многих аспектах есть экономия и подвох. Так, сэкономили на чипе, отдав предпочтение не самому поворотливому и экономичному Helio G35, в дисплее «зарезали» уровень яркости и не предложили быструю зарядку.

Redmi 9C вышел боеспособным, практичным смартфоном и достойным приобретением в своем ценовом сегменте. Это простой мобильник для нетребовательных пользователей, кого не смущает ряд компромиссов, и он готов приобретать модель уровня «работает, выносливый и предложили NFC — на том и спасибо».

Достоинства Xiaomi Redmi 9C:

NFC;

автономность;

цена;

тройной слот для SIM-карт и карты памяти.

Недостатки Redmi 9C:

недостаточная яркость дисплея;

малый объем оперативной памяти;

процессор не самый шустрый и мощный;

отсутствие быстрой зарядки;

порт microUSB;

невысокое качество снимков при ночной съемке.