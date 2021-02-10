Redmi K40 Light Luxury Edition станет «роскошным» участником семейства Redmi K40

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Redmi K40 Light Luxury Edition получит иной, чем прочие устройства серии чип

В последнее время все сильнее тяга Xiaomi выпускать большое количество устройств. Плодить зоопарк смартфонов помогают и суббренды, среди которых наибольшей плодовитостью отличается Redmi. Что и не удивительно, учитывая то, что его модельный ряд ориентирован на массового пользователя и именно он делает основные продажи компании.

В этом году Redmi выпустила серию K40, которая уже насчитывает четыре модели. Недавно вышел Redmi K40 Game Enhanced Edition, и кто-то посчитал, что он и завершит плеяду устройств серии. Но нет, судя по всему, компания выпустит еще как минимум одну модель семейства.

На днях глава Redmi Лю Вейбинг опубликовал пост, целью которого стало желание выяснить, смартфон с каким чипом еще ждут пользователи. Среди прочего он даже намекнул, что новую модель можно назвать «легкой роскошной версией Redmi K40».

Уже есть предположение, что Redmi K40 Light Luxury Edition — это та самая облегченная версия геймерского Redmi K40 GE, которая получит чипсет Dimensity 1100. Другие уверены, что компания готовится версию с Dimensity 900. Что за новинка пополнит линейку Redmi K40 узнаем уже скоро, ведь почти наверняка опросом производитель начал промо-кампанию по продвижению новинки на рынке и вскоре мы узнаем на стороне какого чипа были «симпатии» пользователей.

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Источник: mydrivers