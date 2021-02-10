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Redmi K40 Light Luxury Edition станет «роскошным» участником семейства Redmi K40

16.05.2021 430 0

Redmi K40 Light Luxury Edition получит иной, чем прочие устройства серии чип

В последнее время все сильнее тяга Xiaomi выпускать большое количество устройств. Плодить зоопарк смартфонов помогают и суббренды, среди которых наибольшей плодовитостью отличается Redmi. Что и не удивительно, учитывая то, что его модельный ряд ориентирован на массового пользователя и именно он делает основные продажи компании.

 

В этом году Redmi выпустила серию K40, которая уже насчитывает четыре модели. Недавно вышел Redmi K40 Game Enhanced Edition, и кто-то посчитал, что он и завершит плеяду устройств серии. Но нет, судя по всему, компания выпустит еще как минимум одну модель семейства.

 

Redmi K40 Light Luxury Edition станет «роскошным» участником семейства Redmi K40 – фото 1

 

На днях глава Redmi Лю Вейбинг опубликовал пост, целью которого стало желание выяснить, смартфон с каким чипом еще ждут пользователи. Среди прочего он даже намекнул, что новую модель можно назвать «легкой роскошной версией Redmi K40».

 

Уже есть предположение, что Redmi K40 Light Luxury Edition — это та самая облегченная версия геймерского Redmi K40 GE, которая получит чипсет Dimensity 1100. Другие уверены, что компания готовится версию с Dimensity 900. Что за новинка пополнит линейку Redmi K40 узнаем уже скоро, ведь почти наверняка опросом производитель начал промо-кампанию по продвижению новинки на рынке и вскоре мы узнаем на стороне какого чипа были «симпатии» пользователей.

 

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Источник: mydrivers

Redmi K40 Light Luxury Edition
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 16.05.2021

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Redmi K40 Light Luxury Edition станет «роскошным» участником семейства Redmi K40

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