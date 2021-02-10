Redmi K40 на Snapdragon 870 сравнили с Snapdragon 865 и 888 в синтетических тестах
Snapdragon 870 на примере Redmi K40 сравнили с другими топовыми процессорами от Qualcomm
Энтузиасты сравнили Redmi K40 на Snapdragon 870 сразу с двумя другими процессорами – со старшим Snapdragon 888 и прямым предшественником Snapdragon 865.
Читать также: Moto G100 с Snapdragon 870 на тестах. Скоро анонс глобальной версии?
Redmi K40 набрал в AnTuTu 630 900 балов. Это чуток выше, чем у Snapdragon 865 который, на примере Find X2 Pro, набрал 611 043 балла. Для сравнения: Xiaomi Mi 11 на Snapdragon 888 набрал 707 306 балов.
В тесте GeekBench смартфон набрал 1024 бала в однопотоковом тесте и 3482 в многопотоковом. Samsung Galaxy S20+ на Snapdragon 865 показал 891 и 3313 баллов соответственно.
Результат, соответствует нашим ожиданиям. Перед нами действительно очень производительный чип, который реально дает возможность выбрать новое и мощное устройство за 350-500 долларов. При этом производительность будет даже лучше, чем у флагманов 2020 года.
Читать также: Oppo Find X3 засветился на тестах с Snapdragon 870
С другой стороны, если вы владеете смартфоном на Snapdragon 865, перевес Snapdragon 870 над ним не настолько большой, чтобы специально переходить на новые устройства.
Остается ждать всё больше субфлагманских устройств в этом году.
Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.
Источник: gizchina.com
Комментарии