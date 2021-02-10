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Redmi K40 на Snapdragon 870 сравнили с Snapdragon 865 и 888 в синтетических тестах

27.02.2021 951 0

Snapdragon 870﻿ на примере Redmi K40 сравнили с другими топовыми процессорами от Qualcomm

 

Энтузиасты сравнили Redmi K40 на Snapdragon 870 сразу с двумя другими процессорами – со старшим Snapdragon 888 и прямым предшественником Snapdragon 865.

 

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Redmi K40 набрал в AnTuTu 630 900 балов. Это чуток выше, чем у Snapdragon 865 который, на примере Find X2 Pro, набрал 611 043 балла. Для сравнения: Xiaomi Mi 11 на Snapdragon 888  набрал 707 306 балов.

 

Redmi K40 на Snapdragon 870 сравнили с Snapdragon 865 и 888 в синтетических тестах – фото 1

 

В тесте GeekBench смартфон набрал 1024 бала в однопотоковом тесте и 3482 в многопотоковом. Samsung Galaxy S20+  на Snapdragon 865 показал 891 и 3313 баллов соответственно.

 

Результат, соответствует нашим ожиданиям. Перед нами действительно очень производительный чип, который реально дает возможность выбрать новое и мощное устройство за 350-500 долларов. При этом производительность будет даже лучше, чем у флагманов 2020 года.

 

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С другой стороны, если вы владеете смартфоном на Snapdragon 865, перевес Snapdragon 870 над ним не настолько большой, чтобы специально переходить на новые устройства.

 

Остается ждать всё больше субфлагманских устройств в этом году.

 

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Источник: gizchina.com

Snapdragon 870 Redmi K40
Автор: Макс Ходаковский Дата публикации: 27.02.2021

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Redmi K40 на Snapdragon 870 сравнили с Snapdragon 865 и 888 в синтетических тестах