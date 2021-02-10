Xiaomi Mi Mix 4, Xiaomi CC 11 и Xiaomi Mi Pad 5: расклад сил по быстрой зарядке

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Свыше 100 Вт для Xiaomi Mi Mix 4 и впечатляющие как для планшета 67 Вт у Xiaomi Mi Pad 5

Если прогноз сбудется, то 11 августа Xiaomi может провести свою очередную презентацию. Ожидается, что это будет масштабное и помпезное шоу, ведь анонс Xiaomi Mi Mix 4 одно из любопытных событий на рынке смартфонов.

Сама презентация обещает быть долгой, ведь компания должна еще представить линейку Xiaomi CC 11, семейство планшетов Mi Pad 5, фирменную оболочку MIUI 13 и можно ждать анонс еще большего количества новинок, например, ноутбука, роутера или еще каких-то умных гаджетов.

Сама компания не раскрывает подробностей о новинках и, пока, ей удается хранить в секрете дизайн Xiaomi Mi Mix 4 и CC 11. А вот на какой мощности их можно будет заряжать, мы можем рассказать уже сегодня благодаря тому, что предстоящие дебютанты прошли сертификацию в китайском центре 3С.

По данным регулятора, Xiaomi CC 11 получит в комплекте блок питания на 33 Вт, а вот Xiaomi Mi Mix 4 предложит поддержку проводной быстрой зарядки мощностью 120 Вт. Предположительно, Xiaomi CC 11 Pro будет комплектоваться адаптером на 67 Вт.

На мощности 67 Вт можно будет зарядить планшеты Xiaomi Mi Pad 5, Mi Pad 5 Pro и Mi Pad 5 Plus. В случае же с Xiaomi Mi Pad 5 Lite компания предложит в комплекте поставки зарядное устройство мощностью 33 Вт.

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Источник: sparronews