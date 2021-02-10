Анонс Redmi Buds 3 Pro: беспроводные и с активным шумодавом

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Redmi Buds 3 Pro стали глобальной версией Redmi AirDots 3 Pro

Ранее в этом году состоялась премьера беспроводных наушников Redmi AirDots 3 Pro. География официальных продаж гарнитуры была ограничена рынком Китая, и вот теперь компания решила выпустить ее на глобальный рынок попутно переименовав на Redmi Buds 3 Pro. Зачем понадобилось менять имя, не сообщается.

Рекомендованный ценник на Redmi Buds 3 Pro составил $60, но на старте продаж компания обещает щедрое предложение — скидку на $20. Что касается технических характеристик, то наушники являются полной копией Redmi AirDots 3 Pro. Они обладают 9-миллиметровыми драйверами и тремя микрофонами для шумоподавления и передачи голоса.

Утверждается, что функция адаптивного шумоподавления на наушниках блокирует 35 дБ внешнего шума и обеспечивает сверхнизкую задержку в 69 мс. Но наш опыт работы с Redmi AirDots 3 Pro показал, что последний параметр явно преувеличен. Есть функция Transparency Mode, позволяющая слышать звуки из окружающей среды.

Для синхронизации с мобильным устройством (а их может быть два одновременно) есть поддержка Bluetooth 5.2. Автономность Redmi Buds 3 Pro составляет 28 часов при использовании зарядного кейса. Сам комплектный футляр обладает портом USB Type-C и его можно зарядить по беспроводу. Предложили поддержку быстрой зарядки и 10 минут достаточно, чтобы получить три часа воспроизведения музыки.

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Источник: gizmochina