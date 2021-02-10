Redmi K50 Gaming Edition обрастает подробностями

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Это будет аппарат с топовой платформой, мощным звуком и геймерской внешностью

Вчера Xiaomi официально объявила о своем намерении представить 16 февраля линейку Redmi K50. После этого она начала массированный штурм сознания пользователей, раскрывая ключевые характеристики Redmi K50 Gaming Edition, который должен стать флагманом новой серии устройств.

Сегодня в дополнение к тизерам, раскрывающим дизайн тыльной панели Redmi K50 GE и его Mercedes-AMG версии, компания показала переднюю панель смартфона и раскрыла больше деталей об экстерьере. Очевидно, что передняя панель выполнена по современным шаблонам: круглый вырез под фронталку. Смартфон получит каркас из алюминия и мощную систему охлаждения. На нижней грани установят порт USB Type-C, микрофон и двойной динамик с настройкой JBL, чей звук будет напоминать «воздухозаборник спорткаров».

Среди прочего компания сообщила о том, что выдвижные курки получили по восемь микромагнитов для более быстрого отскока. Известно, что Redmi K50 Gaming Edition предложит флагманскую аппаратную платформу Snapdragon 8 Gen 1, одну из больших систем охлаждения на рынке, источник питания емкостью 4700 мАч с проводной зарядкой мощностью 125 Вт.

Оснастят смартфон 6,67-дюймовым OLED-дисплеем от TCL, фронталкой на 16-мегапикселей и тройной тыльной камерой 64 Мп (OmniVision OV64B) + 13 Мп (OmniVision OV13B) + 2 Мп. Предложат сканер отпечатков пальцев на боковой грани, модуль NFC и линейный вибромотор. Габариты корпуса составят 162х76,8х8,45 мм при весе 210 грамм.

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Источник: gizmochina