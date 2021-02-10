Кусочек Mercedes-AMG в Redmi K50 Gaming Edition и прочие фишки смартфона

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Компания бомбит тизерами с особенностями геймерского смартфона

Вслед за объявлением о дате презентации Redmi K50 Gaming Edition как из рога изобилия полились сведения об особенностях новинки. Источник — компания Xiaomi. Средство донесения информации — тизеры.

В частности, компания подтвердила, что в основе смартфона будет лежать платформа Snapdragon 8 Gen 1. А, чтобы охладить его нрав, компания предложит мощную систему охлаждения, которая будет создана с применением 5 различных материалов для улучшения отвода тепла. Подтвердила компания присутствие оперативной памяти LPDDR5 и флеш-накопителя стандарта UFS 3.1.

Фишкой Redmi K50 Gaming Edition станет технология VSR (рендинг с переменным разрешением) для повышения стабильности частоты кадров в играх. Компания заявляет, что «технология очень продвинутая». Каждый кадр может быть предназначен для персонажей и специальных эффектов. Рендеринг предназначен для эффективного улучшения качества игры и снижения энергопотребления.

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Еще один тизер демонстрирует Redmi K50 GE, который указывает на то, что сотрудничество с Mercedes-AMG Petronas продолжится. От самокатов перешли к смартфонам. Redmi K50 Gaming Edition предложит специальную версию, которая получит специальную серо-голубую расцветку и шильдик команды Формулы-1 Mercedes-AMG Petronas.

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Источник: weibo